Météo : 21 départements placés en alerte orange aux orages

Météo France a placé 21 départements en alerte orange aux orages ce dimanche matin. “Un épisode orageux non-exceptionnel pour la saison, pouvant générer de fortes rafales et des chutes de grêle” va se déclarer dans la journée et pourrait durer jusqu’à lundi matin.



Les départements concernés par cette vigilance sont la Gironde, les Landes, la Charente-Maritime, la Charente, la Vienne, la Haute-Vienne, la Dordogne, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Deux-Sèvres, l’Indre, l’Indre-et-Loire, la Corrèze, la Creuse, le Puy-de-Dôme, l’Allier, le Cher, le Cantal, la Haute-Loire, le Rhône et la Loire.



A noter que 53 autres départements ont également été placés en alerte jaune.