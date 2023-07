Météo France annonce les tendances climatiques pour les 3 prochains mois

MétéoFrance a publié les prévisions des tendances pour les trois mois à venir, ceux de juillet, d’août, et de septembre 2023.

Le scénario le plus probable indique des températures plus chaudes que la normale sur l’ensemble du pays et plus humides que la normale au sud de la France.

Selon MétéoFrance, il est alors prévu qu’il fasse 60% plus chaud que les normales de saison.



A noter que le phénomène de sécheresse El Niño sur le Pacifique équatorial se poursuit, cependant cette évolution n’aura pas d’impact sur les conditions climatiques en Europe.