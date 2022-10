Météo France : la nuit dernière a été “parmi les plus douces jamais relevées en France”

Ça ne vous aura pas échappé, il fait particulièrement doux pour un mois d’octobre.



La nuit de dernière a été “parmi les plus douces jamais relevées en France pour une seconde moitié d’octobre”, selon Météo France . Il a fait en moyenne 15,2°C dans la nuit de dimanche à lundi.

Des records ont ainsi été relevés dans plusieurs départements du Sud-Ouest : Corrèze, Hérault, Creuse, Aude, Lot-et-Garonne, Hautes-Pyrénées jusqu’en Charente et dans la Vienne.

Toute la semaine, des températures particulièrement élevées pour la saison sont attendues, en raison d’un air chaud remontant d’Afrique du Nord.

Cette nouvelle séquence de temps anormalement chaud pour la saison intervient après une année 2022 marquée par de nombreux épisodes de chaleur et de canicules. Sur les 10 premiers mois de l’année, 2022 devrait en effet figurer en tête des années les plus chaudes et les plus sèches en France.