Météo : la Saône-et-Loire placée en vigilance orange canicule

Douze nouveaux départements sont placés en alerte orange canicule ce vendredi, alors que le gouvernement active une cellule interministérielle de crise avant « l’épisode le plus chaud de l’été ». Ces douze départements sont : l’Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme, le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, la Corrèze, le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Ils rejoignent les sept départements qui étaient déjà en alerte orange depuis jeudi : la Loire, la Haute-Loire, l’Ain, le Rhône, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.