Météo : nouvel épisode orageux en Saône et Loire ce mercredi

Ce mercredi, en fin de matinée, des averses orageuses vont se déplacer en direction de la Bourgogne et de la Saône-et-Loire avant de se propager dans l’après-midi sur le Grand-Est et la Franche-Comté. Des précipitations, un peu de grêle et de fortes rafales de vent sont à craindre d’après Météo France. La Saône et Loire est également concerné avec des rafales de vent pouvant atteindre 90 km/h.

