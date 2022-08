Météo : près de 100 éclairs ont frappé l’Isère

Ce mercredi 17 août, les orages ont été violents sur le territoire national, notamment dans le sud-est. 99, c’est le nombre d’éclairs qui ont frappé le département de l’Isère.

Selon Keraunos, l’observatoire français des tornades et orages violents, c’est à Rencurel que la soirée a été la plus orageuse, où un total de neuf éclairs ont été comptabilisés. Viennent ensuite Bellegarde-Poussieu et Saint-Sauveur (huit éclairs), puis Méaudre (sept), rapporte Le Dauphiné Libéré.

Néanmoins, ces chiffres ne constituent pas des records. A titre d’exemple, le dimanche 14 août, entre 6h30 et 7h30, 785 éclairs avaient été comptabilisés dans le département. Même si l’alerte orange “orages” a été levée, l’Isère est en vigilance jaune depuis ce jeudi midi.