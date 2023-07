Météo : quatre départements dont le Rhône et l’Isère placés en alerte orange canicule

Météo France a placé quatre départements en alerte orange canicule dans son dernier bulletin publié ce dimanche matin : outre l’Ain et les Alpes-Maritimes, le Rhône et l’Isère en font partie. Les températures attendues dans l’après-midi sont à nouveau élevées et supérieures à la veille, de l’ordre de 34 à 36°c, voire 37°c à Lyon et en vallée du Rhône.

Les températures sont encore en hausse ce dimanche et cette hausse concerne donc surtout la façade Est du pays. Dix autres départements sont également en alerte orange mais pour des risques d’orages violents dans le Nord-Est de la France. Ces orages devraient épargner la moitié sud du pays.