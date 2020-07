Météo : un pic de chaleur à 39 degrés attendu à Lyon cette semaine

Attendez-vous à préparer les ventilateurs, les bouteilles d’eau et le chapeau pour sortir. Un pic de chaleur est attendu à Lyon, en cette semaine du 27 juillet, annonce Météo France.

Ce lundi, un franc soleil et 38 degrés sont attendus dans la capitale des Gaules. Une légère accalmie est prévue de mardi à jeudi, avec des températures maximales comprises entre 33°C et 35°C, et quelques nuages, voire un risque d’orages.

C’est à partir de ce vendredi que le pic de chaleur sera le plus fort. On attend 39°C ce vendredi à Lyon. Samedi, le même mercure est annoncé, avec toutefois un fort risque d’averses orageuses.

Des pointes à 40°C sont par ailleurs attendues en fin de semaine dans le sud. Les moyennes dépasseront toute la semaine les 30°C sur la moitié nord et 35°C sur la moitié sud.