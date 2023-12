Métro : la ligne D toujours à l’arrêt

Des grosses difficultés ce mercredi matin dans le métro lyonnais.



Les lignes A, B et D ne circulent plus suite à un problème sur les installations techniques.



Et il va falloir s’armer de patience puisque la reprise de la circulation n’est pas prévue avant 10h.

Ligne D – 8h42 – Ne circule plus –



Reprise estimée 9h30 – sur la ligne. — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) December 20, 2023

Mise à jour à 11h : le trafic a pu reprendre sur les ligne A et B en revanche la ligne D circule uniquement de Gare de Vénissieux à Saxe-Gambetta. Les stations de Gare de Vaise à Guillotière Gabriel Péri ne sont plus desservies. La reprise de la circulation est estimée à 12h.