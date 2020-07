Métropole de Lyon : des maires et le préfet réunis pour parler sécurité

En cette période estivale, de nombreuses nuisances, incivilités et incendies volontaires touchent Lyon et sa Métropole. Pour tenter d’y mettre un terme, les maires de Lyon, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Bron et Rillieux-la-Pape, ainsi que le préfet du Rhône se réunissent, lors d’une réunion organisée ce vendredi à la préfecture.

Hausse des incivilités et des actes criminels

Cette montée des nuisances exaspère les habitants, mais également les policiers et les pompiers. Ces derniers alertent notamment sur la hausse considérable du nombre de voitures incendiées dans des parkings souterrains. Certains riverains se plaignent quant à eux des nuisances sonores provoquées par les tirs de mortiers, les feux d’artifice et les rodéos urbains.

Lors de cette réunion, l’ensemble des acteurs présents devraient donc réfléchir à une stratégie d’action, pour mettre fin à toutes ces incivilités.