Métropole de Lyon : des travaux de rénovation de digues

Ce lundi, la Métropole de Lyon a présenté les travaux de rénovation de digues des secteurs Villeurbanne, Saint-Jean et Vaulx-en-Velin, lors d’une conférence de presse. Après avoir hérité de la gestion du système d’endiguement dans cette zone en 2018, la Métropole s’est rendu compte que son niveau de protection était insuffisant pour la densité de population du secteur. Comme l’étude le constatait, 80 000 personnes auraient été impactées à Villeurbanne, Décines-Charpieu et Vaulx-en-Velin en cas de crue majeure (forte élévation du niveau dans un cours d’eau).

Plan de l’état actuel d’écoulement d’eau à Villeurbanne et Vaulx-en-Velin ©Métropole de Lyon

Les travaux ont donc commencé en 2022 et s’étendront jusqu’en 2028. La Métropole a déjà commencé à dévégétaliser et reconstruire la digue Duclos afin d’augmenter son niveau. D’autres travaux débuteront en hiver 2023, notamment avec la mise en transparence de l’ancienne digue communale de l’Épi à Vaulx-en-Velin.



À partir de 2025, la Métropole de Lyon se penchera sur la découverture du ruisseau de la Rize à Vaulx-en-Velin ainsi que la dévégétalisation, et reconstruction de la digue Saint-Jean avec une crue augmentée. Les travaux passeront aussi par la rehausse du passage routier sous la rocade est, de la digue du Fontanil et de la digue des eaux bleues dès 2026.



Pour ces rénovations, la Métropole a prévu une enveloppe de sept millions d’euros, dont la moitié est donnée par l’Etat.