Métropole de Lyon : deux personnes touchées par des balles perdues ce week-end

Les deux faits, n’ayant aucun lien entre eux, se sont produits le week-end dernier.

Vendredi 2 septembre, aux alentours de 22 h, un jeune homme a reçu une balle perdue au bras. Il se trouvait avec deux amis dans un espace vert de l’avenue Barthélémy Buyer à Lyon, dans le 9e arrondissement. Les jeunes gens étaient en train de boire, à proximité du centre social, quand la victime a ressenti une violente douleur au bras, selon Le Progrès.

Blessé à hauteur du biceps, ce jeune homme, âgé de 21 ans, et qui habite Lentilly, a été pris en charge par les pompiers. Il s’en sort avec une blessure superficielle et deux jours d’ITT. Ni la victime ni les deux amis qui se trouvaient en sa compagnie n’ont vu le tireur, ni même identifié la provenance du coup de feu. Une enquête est en cours pour déterminer l’emplacement du tireur et son identité.

Tentative d’homicide à Villeurbanne

Dimanche 4 septembre, au soir, une jeune femme, âgée de 20 ans, a également été blessée par balle, alors qu’elle se trouvait dans le parc de la Commune de Paris, à Villeurbanne.

Selon le quotidien régional, elle n’était pas visée et serait la victime collatérale d’une tentative de meurtre visant deux individus qui étaient assis sur un banc et à proximité desquels elle se trouvait. Le projectile s’est logé au niveau d’une fesse. Ses jours ne sont pas en danger. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte.