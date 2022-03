Métropole de Lyon : Grégory Doucet se livre sur le passage de la ville à 30 km/h

À partir du 30 mars 2022, la circulation dans la ville de Lyon va passer à 30 km/h. Dans le sillage d’autres villes européennes comme Londres, Oslo, Valence en Espagne, Paris, Bruxelles, ou encore Grenoble et Oullins, Lyon fait le choix de ralentir au niveau de la vitesse en ville, afin de mieux accélérer sur le plan du bien-être et de la santé de ses habitants.

Plusieurs points clés à savoir

Plus de 80% des rues lyonnaises sont concernées et 84% des rues passeront à une limitation à 30km/h. Une nouvelle réglementation approuvée et proposée à l’ensemble des communes de la Métropole de Lyon, afin de pouvoir se déplacer dans des rues plus apaisées.

La mise en place de la zone 30 permet la circulation de tous les usagers. Elle ne concerne pas une rue mais bien toute une zone où la vitesse est limitée à 30km/h, tant par un marquage au sol que par un panneau. Sur la majorité du périmètre urbain, la ville 30 établit la limitation à 30 km/h comme norme de fonctionnement. À noter que la limitation à 50km/h, voire exceptionnellement à 70 km/h, n’est valable que dans certaines rues où des panneaux règlementaires rappelleront la limitation. En revanche, sur les “zones de rencontre”, la vitesse est abaissée à 20km/h.

Une nouvelle réglementation

Bien que la ville 30 s’applique à tous les usagers de l’espace public (voiture, camionnette, moto, scooter, bus, vélo, trottinette…), seuls les véhicules de secours ou d’urgence seront autorisés à rouler à la vitesse nécessaire pour accomplir leurs missions. En revanche, une série de radars pédagogiques seront progressivement mis en place pour pré-informer les usagers et sensibiliser sur la vitesse en ville.

Grégory Doucet, le maire de Lyon, explique le principal objectif de ce nouveau projet qui sera mis en place dès le mercredi 30 mars.