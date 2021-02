Métropole de Lyon : la collecte d’appareils électroniques commence ce samedi

Pour la 7e année consécutive, l’éco-organisme ecosystem lance, avec le soutien de la Métropole de Lyon, la collecte d’appareils électroniques dans les 9 arrondissements de la capitale des Gaules, et dans les villes de Bron et Vénissieux.

Entre ce samedi et le 26 juin prochain, 32 collectes seront organisées pour tous les habitants de la Métropole.

Parmi les produits acceptés : les petits appareils électriques (téléphones, sèche-cheveux, mixeurs, aspirateurs, fer à repasser…), les gros électroménagers (réfrigérateurs, lave-linge, cuisinières…), les téléviseurs, écrans plats et tous types d’écrans, ou du matériel informatique (ordinateurs, câbles, écrans, imprimantes, scanner).

Pour connaître la collecte la plus proche de chez soi, rendez-vous sur le site d’ecosystem.

Calendrier, heure et lieux de collecte

– 27 février (9h-13h) : place des Jacobins (Lyon 2) et esplanade de la grande Côte (Lyon 1er)

– 6 mars (9h-13h) : place Guichard (Lyon 3e) et place Ambroise Courtois (Lyon 8e)

– 13 mars (9h-13h) : place Saint Jean (Lyon 5e) et place Saint Louis (Lyon 7e)

– 20 mars (9h-13h) : place du Commandant Arnaud (Lyon 4e) et place Brosset (Lyon 6e)

– 27 mars (9h-13h) : place Valmy (Lyon 9e) et place de la Liberté (Bron)

– 3 avril : (9h-13h) : place Léon Sublet (Vénissieux)