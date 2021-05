Métropole de Lyon : la collecte des ordures ménagères impactée pour l’Ascension

A l’occasion du jeudi de l’Ascension, il n’y aura pas de collecte sur l’ensemble de la Métropole sauf à Bron où la collecte du bac de tri sera assurée.

Néanmoins, des collectes de remplacement sont prévues dans certaines communes pour éviter le débordement des bacs et l’encombrement des

locaux et pour préserver le tri des habitants et donc le recyclage. Ce sera le cas à :

-Mions, Meyzieu et Saint-Priest -> pas de collecte du bac de tri le 13 mai.

Le vendredi 14 mai : collecte du bac de tri à la place du bac gris.



Charbonnières-les-Bains, Feyzin, Givors, La Mulatière, Marcy L’Etoile, Oullins, Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval -> pas de collecte du bac de tri le 13 mai.

Le samedi 15 mai : collecte de remplacement du bac de tri, sauf pour les maisons.



Chassieu, Jonage -> pas de collecte du bac de tri le 13 mai.

Le samedi 15 mai : collecte de remplacement du bac de tri



Corbas, Irigny -> pas de collecte du bac gris le 13 mai.

Le samedi 15 mai : collecte de remplacement du bac gris, sauf pour les maisons.



Pour le lundi de Pentecôte, le 24 mai : la collecte des bacs gris sera réalisée uniquement dans les communes ou les secteurs suivants :



Commune entière : Cailloux, Charly, Lyon, Marcy-L’Etoile, Quincieux, Rochetaillée-sur-Saône, SaintGenis-Lès-Ollières, Saint-Germain-au-Mont d’Or, Tassin-la-Demi-Lune, Vernaison, Villeurbanne.

Secteur collecté 6 fois par semaine uniquement : Bron, Vaulx-en-Velin, Vénissieux.



Centre-ville et habitat collectif dense :

Corbas, Francheville, Grigny, Irigny, Saint-Fons, Sainte-Foy-Lès-Lyon.

Toutes les informations sur la collecte des jours fériés :

www.grandlyon.com