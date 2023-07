Métropole de Lyon : le pont Paul Bocuse va fermer cet été

La Métropole de Lyon a fait savoir que le pont Paul Bocuse, qui franchit la Saône au niveau de Collonges-au-Mont-d’Or et de Caluire-et-Cuire, sera en travaux et donc par conséquent fermé à la circulation du 10 juillet au 1er septembre 2023, lors de la période des vacances scolaires. Des déviations seront prévues par le pont Schuman et le pont Général Leclerc. Malgré cette fermeture qui concerne les véhicules motorisés, les piétons et les cyclistes pourront tout de même encore emprunter le pont sur cette période.