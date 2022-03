Métropole de Lyon : le Sytral investit dans la sûreté et la “propreté” écologique des Cars du Rhône

Le Sytral a engagé plus d’un million d’euros pour équiper les Cars du Rhône d’un système de vidéoprotection, afin de renforcer la sécurité des usagers et des chauffeurs. Ainsi, un millier de caméras doivent-être déployées au sein des véhicules de transport en commun, trois par autocar et deux par minicar. Une centaine de véhicules en est déjà dotée depuis décembre 2021 sur les 443 cars dénombrés au total.

De plus, le Sytral souhaite également accélérer sur le plan de la propreté environnementale de ces Cars du Rhône, afin d’en réduire les émissions. D’ici la fin de l’année 2022, 85 véhicules fonctionneront donc au gaz naturel et 3 seront des cars électriques et 250 cars seront alimentés au bioGNV, une énergie verte produite à partir de la méthanisation de déchets organiques, d’ici 2029, espère l’autorité organisatrice de transports de la métropole de Lyon et du département du Rhône.