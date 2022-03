Métropole de Lyon : le tunnel de Fourvière et une portion de l’A7 fermés tout le week-end

La circulation sera interdite sous le tunnel de Fourvière (6) et sur l’A7, au niveau des viaducs de Pierre-Bénite (A7), dès ce vendredi à 20h30 et jusqu’au lundi 28 mars à 5h en raison de travaux de maintenance et d’entretien.

Concernant les travaux dans le tunnel sous Fourvière, ils auront lieu sans discontinuité de vendredi soir à lundi matin et entraîneront la fermeture de la M6 dans les deux sens de circulation, entre l’échangeur de la porte de Valvert et l’échangeur 1 de la M7. Des déviations seront mises en place.

En ce qui concerne les travaux sur les viaducs de Pierre-Bénite, ils se dérouleront jusqu’à dimanche, 17h30, et entraîneront également la fermeture de l’A7 dans les deux sens de circulation, entre les échangeurs A450/A7 et A7/périphérique.

Durant cette phase de travaux, les usagers sont invités à emprunter d’autres axes de circulation, notamment l’A46, l’A42, la rocade Est, le périphérique Nord ou encore le boulevard Laurent-Bonnevay.