Métropole de Lyon : les commerces pourront ouvrir les dimanches 13 et 20 juin

Il s’agit d’une ouverture exceptionnelle prévue pour deux dimanches de suite au mois de juin. Le préfet du Rhône Pascal Mailhos a en effet décidé par arrêté (en date du 31 mai 2021) de permettre à l’ensemble des commerçants du Rhône et de la métropole de Lyon d’ouvrir leurs établissements les dimanches 13 et 20 juin prochain.



Prise selon les préconisations de la ministre du Travail et après consultation des chambres consulaires et des partenaires sociaux, cette décision a pour objectif d’aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire affectant durablement leur activité depuis plus d’un an. Des ouvertures qui devront toutefois s’effectuer dans le respect du Code du Travail prévoyant des droits garantis aux salariés.