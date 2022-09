Métropole de Lyon : les déchetteries mobiles débarquent dès septembre

De septembre 2022 à juin 2023, les déchetteries rouvrent à Lyon et Villeurbanne.

Elles s’installent sur des lieux fixes faciles d’accès à pied, en vélo ou en voiture, le même jour de chaque mois et avec des horaires identiques. Elles fonctionnent comme les déchetteries classiques mais s’adressent plus particulièrement aux personnes n’ayant pas la possibilité de se déplacer vers l’une des 19 déchèteries du territoire métropolitain. Ce service gratuit s’adresse aux particuliers, indique la métropole.

Dans les déchetteries mobiles, les déchets non acceptés sont les déchets verts, les gravats, les déchets de chantier, les déchets dangereux, les gros appareils électroménagers et les écrans. Les objets en bon état ou réparables sont acceptés à l’exception des vêtements, du linge et des chaussures.

Les dates et lieux des déchetteries mobiles