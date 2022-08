Métropole de Lyon : les fortes pluies ont causé d’impressionnantes inondations à Feyzin

Au sud de Lyon, les fortes pluies survenues dans la journée du mercredi 17 août ont créé d’ incroyables inondations. Et la commune de Feyzin a été particulièrement touchée.

Les rues de la commune étaient en effet sous les eaux. Et alors que plusieurs habitations étaient inondées, les sapeurs-pompiers ont dû intervenir.

⛈ Le Lyonnais a été frappé par un violent orage. C'est au sud de Lyon qu'il a été le plus violent avec des pluies diluviennes responsables d'inondations, ici à Feyzin. (© Ayed Benayed) pic.twitter.com/PuaOiLh4oT — Météo Express (@MeteoExpress) August 17, 2022

Ces pluies diluviennes, accompagnées de très fortes rafales de vent et de grêle, ont provoqué ces débordements. Et à cause de la sécheresse, l’eau de la pluie n’est pas parvenue à pénétrer le sol.

Plusieurs communes de l’agglomération lyonnaise ont été également touchées, comme Meyzieu, Vénissieux, Corbas ou encore Saint-Priest.