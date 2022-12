Métropole de Lyon : les panneaux publicitaires vont être éteints dès ce mercredi

La Métropole de Lyon et l’entreprise JCDecaux se mobilisent pour participer à l’effort collectif de réduction de la consommation énergétique. À partir de ce mercredi, l’ensemble des publicités lumineuses supportées par du mobilier urbain dans le cadre du contrat entre JCDecaux et la Métropole de Lyon seront donc éteintes entre 1h et 6h du matin.



Cette décision concerne 2 240 mobiliers urbains sont concernés : 1 600 abris voyageurs publicitaires et 640 Mobiliers Urbains d’Information.



Selon Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon «L’extinction des mobiliers urbains est une mesure concrète du plan global de sobriété énergétique de la Métropole de Lyon. Elle contribuera à diminuer notre consommation énergétique, et ainsi limiter le recours aux énergies fossiles et le risque de coupures d’électricité pour les habitants et les entreprises ».