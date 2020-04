Métropole de Lyon : si l’eau a un goût de chlore, c’est normal

L’eau du Grand Lyon qui assure la production, qualité sanitaire et distribution de l’eau sur le territoire affirme que boire l’eau du robinet ne comporte aucun risque de contamination du Covid-19.

Avec la période de confinement, la demande en eau est cependant moins importante dans certains secteurs d’activité. L’eau est alors amenée à séjourner plus longtemps dans le réseau de distribution.



Afin de maintenir la qualité de l’eau dans les réseaux et sur les consignes de l’ARS (Agence Régionale de Santé), le taux de chlore de la Métropole de Lyon a été légèrement rehaussé. Ce taux de chlore est habituellement utilisé en période estivale, quand les débits sont moins importants. Il ne représente donc aucun risque pour la santé, mais il est possible que certains habitants de la Métropole puissent ressentir un léger goût chloré en cette période. Pour dissiper ce goût de chlore, il suffit de laisser l’eau s’aérer dans une carafe couverte, au réfrigérateur, pendant une heure.

La métropole ne dispose que d’un seul réseau de 4 000 km de canalisation pour affréter l’eau potable jusque chez vous à contrario d’autres villes qui disposent d’un second réseau pour l’eau non potable.

Un contrôle continu de la qualité de l’eau est effectué avec pas moins de 10 000 prélèvements par an et 210 000 paramètres analysés.