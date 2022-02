Métropole de Lyon : un appel à témoins après un accident sur la M7

Dans la nuit de vendredi à ce samedi, vers 3h30, un véhicule a effectué une violente sortie de route à hauteur de Pierre Bénite, sur la M7, dans le sens Lyon-Marseille.

Trois personnes étaient à bord et si deux passagers ont été légèrement blessés, le conducteur a lui été transporté à l’hôpital dans un état grave.

Suite à cette sortie de route, un second véhicule est venu percuter la voiture et le chauffeur, seul à bord, a lui aussi été blessé.

Pour faire la lumière sur toute cette histoire, et notamment expliquer les causes de la sortie de route du premier véhicule, les enquêteurs ont lancé un appel à témoins pour recueillir des informations via ce numéro : 04 72 47 20 60.