Métropole de Lyon : un homme se rend après avoir avoué le meurtre de sa femme et de leur fille de 10 ans

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers une heure du matin, un homme de 34 ans s’est présenté au commissariat de Vaulx-en-Velin et s’est accusé du meurtre de sa femme, âgée de 31 ans, et de leur fille de 10 ans.

L’homme a indiqué les avoir tuées et laissé les corps dans l’appartement familial, situé au sein du quartier de la Grappinière, à Vaulx-en-Velin, ce que la police a pu constater une fois arrivée sur place.

Selon les informations du Progrès, la mort remonterait à plusieurs jours et les victimes présentaient des plaies par arme blanche.

Le suspect a été placé en garde à vue et l’enquête a été confiée à la brigade criminelle de la Sûreté, tandis que des premières constatations et investigations ont été effectuées dans l’appartement afin de déterminer les circonstances et le mobile du drame, qui aurait pu être commis le week-end dernier.

De son côté, le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour « homicide volontaire par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et d’homicide volontaire sur mineur de 15 ans ».