Métropole de Lyon : un nouvel appel à témoins lancé suite à la disparition d’une jeune fille

La gendarmerie nationale a diffusé un nouvel appel à témoins, vendredi, suite à la disparition d’une adolescente de 13 ans prénommée Lylou, disparue dans la journée du 10 octobre et qui n’a plus donné signe de vie depuis.

La jeune fille avait quitté le domicile de ses parents situé à Genas et est toujours introuvable. Les forces de l’ordre poursuivent donc leurs recherches et indiquent dans leur signalement que Lylou, qui mesure 1,60 m, a les cheveux noirs mi-longs, les yeux verts, des taches de rousseur et un piercing au nez.

✉️ recherche69.lylou@gendarmerie.interieur.gouv.fr pic.twitter.com/79DmNuIDjD — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) December 2, 2022

Cette dernière portait également un crop top bleu ciel et un pantalon de jogging noir le jour de sa disparition. D’après Le Progrès, la mère de Lylou aurait fait état d’atteintes sexuelles subies par sa fille en 2020 et elle craint que celle-ci, qui avait déjà fugué en mars dernier, soit en danger sous l’emprise de « personnes malveillantes ».

En cas d’informations pouvant aider les enquêteurs, veuillez contacter les enquêteurs de la brigade de recherches de Lyon au 06 23 60 26 67 ou par mail sur recherche69.lylou@gendarmerie.interieur.gouv.fr.