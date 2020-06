Métropole de Lyon : un retour à la normale le 15 juin pour les déchetteries

Depuis le déconfinement, les déchetteries tournent au ralenti, et imposent des conditions d’accès particulières. La Métropole annonce un assouplissement de ces règles dès lundi prochain.

Le système d’accès selon l’immatriculation paire ou impaire des véhicules ne sera donc plus au goût du jour. Tous les usagers pourront de nouveau se rendre dans les lieux de récolte de déchets de la Métropole, qui retrouvent leurs horaires habituels. Elles seront ouvertes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00, et de 13h30 à 18h00, le samedi de 8h30 à 18h30, et enfin de 9h à 12h le dimanche.

Attention, le port du masque et de gants, ainsi que la possession d’une attestation de domicile restent obligatoires. La déchetterie-donnerie de Vénissieux rouvre quant à elle ses portes après 9 mois de travaux.