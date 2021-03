Métropole de Lyon : une suppression de la publicité au profit de l’art dans l’espace public

Ce jeudi marque la journée internationale de la lutte contre la publicité. À cette occasion, Bruno Bernard, le président de la métropole lyonnaise, ainsi que Cédric Van Styvandael, le maire de Villeurbanne s’engagent à réduire la publicité dans l’espace public au profit de créations artistiques. “Nous partageons, avec le président de la métropole, que l’art doit reprendre de la place dans l’espace public”, indique le maire villeurbannais.



Ainsi, deux artistes lyonnais du Zoo art show, Loraine et Ynot, ont réalisé une fresque de rue, aux couleurs chaudes et froides, d’environ 100 m2.



Parallèlement, près de cette fresque, un panneau publicitaire va disparaître dans les prochaines semaines. Et, il ne sera pas le seul. En effet, au total, ce sont 45 panneaux qui seront démontés dans toute la métropole de Lyon. “La publicité représente de la pollution visuelle, et nous voulons la réduire fortement. Nous allons d’abord interdire les écrans numériques sur l’espace public pour diminuer petit à petit la pression publicitaire, la taille des panneaux afin de redonner de l’espace à d’autres usages. L’espace urbain est très important et il peut être beaucoup mieux utilisé que ça soit pour la nature, les piétons ou l’art”, explique Bruno Bernard.

Les résiliations de contrats avec les différents publicitaires privés représentent, par conséquent, une perte d’argent pour la métropole, environ 125 000 euros. Mais, comme l’explique Cédric Van Styvandael, “ce n’est pas une question d’argent, le bénéfice va bien au-delà”.



Bruno Bernard souligne que la publicité ne va pas disparaître totalement, il s’agit plutôt de la réduire et de la réorienter.