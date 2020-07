Métropole de Lyon : vers l’interdiction des véhicules jugés trop polluants ?

Ce lundi, le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a déclaré vouloir élargir la Zone à Faible Emission (ZFE), qui concerne jusqu’ici uniquement les professionnels.

Cette mesure interdit, pour le moment, la circulation des poids-lourds et véhicules de transports considérés comme trop polluants sur la Zone à Faible Emission, regroupant une partie de Lyon, Villeurbanne, Vénissieux, Bron et Caluire. Elle concerne aujourd’hui les véhicules possédant une vignette Crit’Air 4 et 5, et doit également s’appliquer aux vignettes Crit’Air 3 dès janvier 2021.

Avec la volonté de continuer à réduire la pollution engendrée par les gaz d’échappement, Bruno Bernard a annoncé vouloir “l’étendre aux véhicules particuliers”. Il estime en effet que la ZFE “n’est peut-être pas suffisante en termes de périmètre et d’interdiction”.

Des annonces devraient prochainement être faîtes pour généraliser cette restriction aux véhicules particuliers.