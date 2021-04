Métropole Vacances sportives : 4000 enfants accueillis au parc de Parilly

Au regard des sourires dissimulés sous les masques des enfants, la Métropole de Lyon peut se réjouir d’avoir maintenu cet événement sur le site de Parilly. Malgré un contexte sanitaire difficile et une annulation début avril, le dispositif Métropole Vacances Sportives s’est finalement déroulé au Stade du Rhône de Vénissieux. Près de 4000 enfants de moins de 18 ans ont ainsi pu s’essayer gratuitement à onze activités sportives différentes : du cyclisme au volley-ball en passant par l’escrime ou le takewondo. À l’image du rugby à XV proposé pendant ces dix jours, les activités ont été réinventées et adaptées pour respecter les gestes barrières.



Pour les parents, c’était le moyen idéal d’occuper leurs enfants en temps de Covid : “Je trouve ça génial. Déjà, ça les occupe. Ensuite, ça leur apprend des choses, des savoir-faire. C’est un moyen de s’aérer”, salue une maman ayant inscrite sa fille à plusieurs activités.



Bruno Bernard, le Président de la Métropole de Lyon, a rendu visite aux éducateurs et aux enfants présents sur le site ce jeudi. Il a tenu à insister sur l’importance de ce dispositif, autant pour les enfants et les parents que pour tous ceux qui contribuent au sport auprès des jeunes : “En proposant des activités gratuites aux enfants, nous souhaitons faire la promotion du sport pour tous, mais aussi de nos comités, de nos clubs, de nos éducateurs qui participent à l’épanouissement de notre jeunesse.”

Bruno Bernard s’est essayé à un “atelier sensibilisation handicap”.

Se déroulant du 13 au 23 avril pour cette session de printemps, ce dispositif sera une nouvelle fois déployé lors des vacances d’été (du mercredi 7 juillet au vendredi 13 août) sur de nombreux sites du territoire de la Métropole.