Métropolitaines : grand débat télévisé ce mercredi soir

Il s’agit d’une première pour les élections métropolitaines. Ce mercredi soir, à 21h05 sur France 3 Rhône-Alpes, vous pourrez assister en direct au seul débat qui opposera les six principaux candidats à la présidence de la Métropole de Lyon.



Pendant 90 minutes, Gérard Collomb (LREM), David Kimelfeld (dissident LREM), Bruno Bernard (EELV), François-Noël Buffet (LR), Renaud Payre (Gauche Unie) et Andréa Kotarac (RN) se partageront la parole pour se confronter et convaincre les électeurs, quatre jours avant le premier tour.



Les candidats ont pu se préparer aux trois thématiques principales qui seront abordées ce mercredi : le transport (Anneau des sciences, transports en commun et financement), l’économie et le logement.