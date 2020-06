Métropolitaines : l’alliance Collomb-Buffet met l’accent sur l’écologie et l’économie !

Gérard Collomb, maire de Lyon et nouveau fidèle soutien de François-Noël Buffet, candidat à la Métropole de Lyon, ont donné une conférence de presse commune ce jeudi matin.



“Je vous présente le futur grand président de la Métropole” sourie Gérard Collomb en désignant François-Noël Buffet. Le maire de Lyon et son allié politique ont parlé ce jeudi matin de leur projet mêlant économie et écologie.



Priorité à l’emploi



Une volonté commune des deux candidats, est de créer de l’emploi. “Aucun progrès n’est possible sur notre territoire si nos citoyens n’ont pas d’emplois” affirme François-Noël Buffet. La métropole lyonnaise étant la première métropole industrielle de France, Gérard Collomb s’inquiète de voir le nombre de chômeurs augmenter. “On nous annonce entre 800 000 et 1 million de chômeurs supplémentaires en France” craint-il. Ce dernier critique le programme de ses principaux adversaires politiques. “Il semble que l’économie ne soit pas dans les préoccupations de l’alliance entre la Gauche Unie et les Verts.”



Vers une “écologie positive dans la durée”



La question écologique est au cœur des programmes, que ce soit dans celui de la Gauche Unie et des Verts, ou dans le camp des Républicains et de Collomb. “Nous pensons que la question du réchauffement climatique peut se régler par un mariage entre écologie et économie” affirme le maire lyonnais. Son nouvel allié politique souhaite que la nature soit liée au développement urbain.



Un “duel” gauche-droite



Tout comme les Verts, l’alliance Collomb-Buffet semble écarter les chances de David Kimelfeld, troisième candidat en lice à la Métropole. “Vous avez deux gros blocs et un autre qui ne peut dépasser les 14%. Donc c’est un duel” assure Gérard Collomb.



La campagne de François-Noël Buffet est donc bien lancée. Prochaine étape à venir, les deux hommes politiques tiendront prochainement un “Facebook Live” ouvert à tous.