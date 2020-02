Metz-OL : l’OL n’a vraiment pas les moyens de déjà penser à la Juve

L’Olympique Lyonnais se déplace à Metz ce vendredi soir (20h45) pour le compte de la 26ème journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir, c’est ici.

Le contexte :

Lyon n’a plus le choix. Avant le début de cette 26ème journée, les Gones sont onzièmes de Ligue 1 à sept points de Rennes troisième. Pour la première fois depuis 1997, le club de Jean Michel Aulas n’est pas dans la première partie du classement à ce stade de la saison. Même si les Lyonnais peuvent se targuer de n’avoir encaissé (que) 26 buts après 25 rencontres, ce qui est leur meilleure performance depuis la saison 2014-2015 (19 buts encaissés), cette statistique ne fait pas gagner de points aux joueurs de Rudi Garcia. Alors, pour une fois que les Gones jouent le vendredi, avant leurs adversaires directs pour l’Europe, ils se doivent de mettre la pression sur ces derniers. Auteurs d’un nul insipide face à Strasbourg dimanche (1-1), les Lyonnais vont vouloir se racheter et surtout prendre les trois points avant de se tourner vers l’immense défi qui les attend contre la Juve mercredi.

Selon Karl Toko-Ekambi, les Lyonnais doivent rester confiants

L’adversaire :

Le FC Metz est quinzième de Ligue 1 avec un bilan de six victoires, dix nuls et neuf défaites. Mais les Messins vont mieux depuis mi-décembre puisqu’ils ont perdu une seule fois lors de leurs huit derniers matchs de championnat (3 victoires, 4 nuls). Entrainés par Vincent Hognon et de retour dans l’élite cette saison, ils restent sur un match nul à Nantes la semaine dernière (0-0). Les Gones devront faire très attention à Habib Diallo qui a inscrit douze buts cette saison. Soit la moitié des réalisations de son équipe. L’attaquant avait déjà fini vice-meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière avec 25 buts.

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. OL) : ‘’Je fais en sorte de faire jouer les meilleurs. Il faut se concentrer sur le match de Metz. On est un peu moins bien en ce moment dans la qualité du jeu. La victoire est toujours impérative et on a bien besoin de gagner face à Metz. On est encore en vie. On sait qu’on peut le faire. L’objectif est de revenir sur le troisième mais il ne faut pas traîner en route.’’

Vincent Hognon (ent. Metz) : ‘’Il faut que Metz continue à prendre des points avec les performances que l’on fait. Nous sommes en progrès. Je m’attends à une opposition très relevée avec un effectif de grande qualité, engagé sur quatre compétitions. Ça se passe mal pour eux mais il y a de la qualité. Il leur manque des choses par moments. On essayera d’en profiter. Mais c’est un adversaire redoutable.’’

Le joueur à suivre :

Après sa première apparition dans le groupe face à Strasbourg, Bruno Guimaraes devrait connaître sa première titularisation sous le maillot des Gones.Recrue phare de l’OL, le milieu brésilien est attendu avec beaucoup d’impatience par les supporters et les observateurs. Pour Rudi Garcia, ‘’il est fort techniquement, capable d’éliminer et de jouer en une touche. Il doit s’adapter à la Ligue 1, à notre équipe, acclimater les consignes…Mais il est prêt à jouer. Le rythme sera sans doute différent pour lui par rapport à ce qu’il a connu jusqu’à présent.’’

Rudi Garcia à propos de Bruno Guimaraes

La statistique :

L’OL reste sur 14 victoires lors des 16 derniers matchs contre Metz en Ligue 1 (un nul, une défaite). Les Gones n’ont pas encaissé de but contre les Messins lors de leurs six dernières confrontations.

Le tweet :

6 minutes pour convaincre ceux qui pourraient se demander pourquoi ceux qui aiment l'OL ont chaque année encore plus envie de gagner à metz…#fcmOL https://t.co/XE81R5edPx — Stephane (@OL_HISTOIRE) February 20, 2020

