Meurtre d’Adrien Perez : le procès démarre ce lundi aux Assises de l’Isère

Le procès du meurtre d’Adrien Perez s’ouvre devant les Assises de l’Isère à Grenoble. Deux semaines d’audience sont prévues avec dans le box des accusés trois hommes. Deux frères sont jugés pour “meurtre, tentative de meurtre et violence volontaire avec arme en réunion”. Ils encourent jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle. Le troisième est jugé pour “violence volontaire avec arme en réunion” et risque 5 ans d’emprisonnement.



Pour rappel, le jeune homme qui vivait à Lyon était décédé en juillet 2018 en s’interposant lors d’une bagarre à la sortie d’une boite de nuit à Meylan. Il avait été poignardé en plein cœur. Il venait de fêter ses 26 ans avec ses amis.



L’un des amis d’Adrien avait également été blessé. Il avait été poignardé à quatre reprises et est transporté à l’hôpital en urgence absolue.