Meylan : le maire Philippe Cardin relaxé de la plainte en diffamation déposée par une fraternité catholique

Le tribunal judiciaire de Grenoble a décidé mardi de relaxer Philippe Cardin, le maire de Meylan, dans l’affaire concernant le dépôt d’une plainte envers l’élu de la part de la fraternité catholique Saint-Pie X.

Pour rappel, dans le journal municipal Meylan Ma Ville paru en avril 2021, le maire avait évoqué les « valeurs sur lesquelles s’est construite la ville de Meylan, […] bien différentes des messages extrémistes, intolérants et violents portés par la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X ».

Des propos qui n’avaient pas été du goût de la fraternité, qui avait décidé de porter plainte à son encontre pour “diffamation”. Finalement, celle-ci a été déboutée et cette dernière a en plus été condamnée à verser 2 500 euros de dommages et intérêts et de frais de justice à Philippe Cardin.