Michel Ciment, célèbre critique de cinéma, est mort

Le célèbre critique et historien du cinéma Michel Ciment est décédé à l’âge de 85 ans d’après une annonce faite ce lundi par son entourage. Connu pour sa participation à l’émission de France Inter “Le Masque et la Plume” ainsi que pour son rôle de directeur de publication de la revue Positif, un mensuel sur le cinéma. Le média France Culture lui a certainement rendu le plus beau des hommages en parlant d’un “immense critique et historien qui a voué toute sa vie à transmettre, par la parole et par l’écrit, son érudition et sa passion du septième art”.