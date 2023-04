Mickaël Gelabale met un terme à sa saison après un AVC

Victime d’un AVC lundi à l’entraînement, Mickaël Gelabale a pris la décision de mettre un terme à sa saison avec l’Elan Chalon. Pour autant, malgré cette frayeur, l’ancien international français de 39 ans n’exclut pas un retour sur les parquets dans quelques mois. Le joueur est de retour chez lui et se sent mieux.



“Lors de la séance d’entraînement de lundi matin, j’ai ressenti des symptômes tels que j’ai été emmené aux urgences de l’hôpital de Chalon. L’IRM a alors décelé un accident vasculaire cérébral. Fort heureusement pris à temps, j’ai été traité immédiatement et ai subi des examens complémentaires au service de soins intensifs, puis en neurologie, confie Mickaël Gelabale.



L’ex-joueur de l’ASVEL faisait partie des principaux leaders de l’équipe bourguignonne cette saison. Un coup dur donc pour les Chalonnais avant d’affronter Nantes ce dimanche (17h).

Fin de saison pour notre capitaine 😔 Communiqué de Mickael Gelabale !



Bon rétablisemment et à très vite sur les parquets❤️#RougeEtBlanc pic.twitter.com/eJtob0wk53 — Elan Chalon (@ELANCHALON) April 21, 2023