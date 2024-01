Micro-mobilité : Dott et Tier annoncent une fusion

Ce mercredi, l’Allemand Tier et le Français Dott, qui proposent des trottinettes et vélos en libre-service, ont annoncé leur future fusion. Leur objectif étant de former un « champion européen de la micro-mobilité »

Dans un communiqué, les deux sociétés expliquent que « La transaction est soumise à certaines conditions, et ne sera effective qu’à leur finalisation dans les 2 mois suivant cette annonce. »

L’entité commune continuera d’opérer, sous leurs marques respectives, Tier et Dott, mais « avec plus grande convergence possible vers l’avenir ». Le siège commun sera basé à Berlin.

« Ensemble, les sociétés génèrent un chiffre d’affaires combiné de 250 millions d’euros, pour plus de 125 millions de trajets par an dans plus de 20 pays », explique la direction.

La nouvelle entreprise se positionne pour « être rentable et soutenir la transition vers des transports plus durables ».

