Mike Tyson confirme son retour sur le ring !

L’ancien champion du monde des poids lourds a confirmé qu’il était bel et bien prêt à revenir sur le ring dans le cadre d’un combat caritatif. Il souhaite notamment récolter des fonds pour les sans-abris.



L’annonce de son retour avait fait l’effet d’une bombe le 11 mai dernier ! L’une des légendes du noble art va donc effectuer son “come-back” sur les rings. Cette confirmation est intervenue lors d’un entretien accordée au rappeur Lil Wayne, dans son émission “Young Money Radio Show”. Mike Tyson a affirmé être “dans la meilleure forme de toute sa vie”. À 53 ans, celui qui est considéré par certains spécialistes, comme le plus grand boxeur de tous les temps, souhaite “aider les sans-abris et ceux qui sont accros” en disputant ce combat.



Dès l’annonce de son retour, Mike Tyson avait déjà reçu de nombreuses propositions. Le rugbyman néo-zélandais, Sonny Bill Williams, l’Australien Paul Gallen ou encore le footballeur australien Barry Hall lui ont déjà proposé de folles sommes pour se mesurer à lui. Mais “Iron Mike” a déjà annoncé que son prochain adversaire serait un grand nom de la boxe. Affaire à suivre.