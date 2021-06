Mila de nouveau la cible de cyberharcèlement

Alors que le procès de 13 personnes accusées de l’avoir cyberharcelée a été renvoyé au 21 juin prochain, Mila a de nouveau été la cible de violences en ligne ce lundi. Le compte Instagram de la jeune iséroise a été piraté, avant de recevoir un déferlement de messages haineux après l’ouverture du procès de ses harceleurs, mercredi dernier, rapporte Le Point.

Le 20 janvier 2020, la jeune femme aujourd’hui âgée de 18 ans avait fait polémique avec un post Instagram à l’encontre de l’Islam. Depuis un an, elle a dû quitter son lycée du Nord-Isère et vivre sous protection policière. Elle a précisé que l’un des “sinistres individus” se serait servi de son compte “en usurpant mon identité et en achetant des abonnés par milliers.”

Mila publiera un livre le 23 juin prochain dans lequel elle revient sur cette affaire, intitulé Je suis le prix de votre liberté aux éditions Grasset.