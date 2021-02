Mila de nouveau menacée sur les réseaux sociaux

Ce vendredi, Assa Traoré a de nouveau critiqué les violences de la police contre les personnes issues de l’immigration. « Oui, nous sommes en danger, oui les noirs sont en danger, oui les Arabes sont en danger, les personnes issues de l’immigration sont en danger. Ils meurent sous les violences et les coups de cette police », a-t-elle souligné.

Mila n’a pas manqué de lui répondre « Les jeunes filles blanches non plus (je sais de quoi je parle) ». En effet, depuis près d’un an, Mila est la cible de très nombreuses menaces de mort sur les réseaux sociaux (plus 50.000 depuis le 18 janvier).

La réponse de la jeune adolescente a fait énormément réagir. D’un côté ceux estimant que son message est une réponse juste aux propos d’Assa Traoré et d’autres dénonçant une nouvelle provocation de la lycéenne. Des nouvelles menaces lui ont été adressées, suite à sa réaction.