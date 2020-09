Mini World va rouvrir le 3 octobre avec une nouvelle exposition

Après de longs mois de fermeture, Mini World va rouvrir ses portes le 3 octobre. L’occasion de présenter une nouvelle exposition inédite aux visiteurs. Elle a pour thème “Les Aventuriers en briques LEGO®*”.



Vous pourrez découvrir des œuvres monumentales mettant en scène les univers d’Indiana Jones, Jurassic Park, mais aussi du Commandant Cousteau, de Cap Canaveral, du Nautilus du capitaine Némo et même du Titanic.



Le port du masque sera donc obligatoire pour tous les visiteurs de plus de 11 ans à l’intérieur du parc. Le parcours de visite sera fléché et agencé de sorte à éviter au maximum que les flux ne se croisent. Le parc sera ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 18h et tous les jours pendant les vacances de la Toussaint.



Tous les visiteurs en possession de billets non datés pourront les utiliser, et ce même si une date de validité déjà passée y est indiquée. De même, l’ensemble des détenteurs d’un pass annuel bénéficieront à compter du 3 octobre d’une prolongation de la durée de validité de leur pass, de toute la période manquée en raison de la période de fermeture de Mini World.