Miribel : la plage de L’atol sera ouverte jusqu’au 20 septembre

Le Grand Parc de Miribel-Jonage prolonge l’ouverture de la plage de L’atol’ jusqu’au 20 septembre 2020.



La fin de la surveillance de cette plage était initialement prévue ce dimanche 6 septembre, mais face à la forte affluence de cet été et la continuité des beaux jours, la plage restera ouverte et surveillée !



Avec ces 13 jours supplémentaires, le Grand Parc fixe une nouvelle date de fin de saison et offre de nouveaux créneaux pour se retrouver entre amis ou en famille. Il est donc toujours possible de profiter de la plage de sables fins et de la location nautique de L’atol’ avec de nouveaux horaires d’ouverture pour ce mois de septembre : ouverture du lundi au dimanche de 9h à 19h30.



La location nautique, quant à elle, sera possible jusqu’au 27 septembre avec le dernier départ des embarcations à 18h.