Mise en place de files dédiées des véhicules des services prioritaires en Vaucluse

Depuis quelques jours, des difficultés d’approvisionnement en carburants des stations service du département de Vaucluse sont apparues en raison de mouvements sociaux.

La situation est suivie très attentivement par la préfecture de Vaucluse, en lien avec la préfecture de zone. En ce sens, un arrêté préfectoral a été édicté ce lundi pour encadrer les ventes de carburants à compter de ce jour 10 heures et jusqu’à jeudi inclus.



La préfète de Vaucluse a également décidé de mettre en place à compter de ce mardi, un dispositif permettant à sept stations-services préalablement identifiées de réserver des files dédiées aux véhicules des services prioritaires.

Ce dispositif de priorisation, basé sur un maillage territorial qui se veut le plus équilibré possible compte tenu des difficultés d’approvisionnement rencontrées, concerne les stations-service suivantes :

• Auchan Mistral 7 – Route de Marseille 84000 AVIGNON – 9H30 A 12H30

• Auchan Le Pontet – Route de Carpentras 84130 LE PONTET – 8H30 A 14H00

• Intermarché Cavaillon – 130 Allée Roch Pape 84300 CAVAILLON- 8H30 A 20H00

• Total – 428 Boulevard Saint Roch 84240 LA TOUR D’AIGUES – 8H A 11H00

• Leclerc Auzon Ventoux – Boulevard Alfred Naquet 84200 CARPENTRAS – 9H30 A

12H30

• Leclerc – Route de Saint-Paul-Trois-Chateaux 84 500 BOLLENE – 9H30 A 12H30

• Intermarché de Sault – Route de Saint Trinit – 84 390 SAULT – 9H30 A 12H30