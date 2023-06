Mise en route du plan de reconquête du commerce rural

Afin de soutenir les projets d’implantation de commerces en zone rurale, les ministres déléguées Olivia Grégoire et Dominique Faure ont annoncé le 1er mars 2023 un plan de reconquête du commerce rural.



C’est lors de la présentation du plan France Ruralités, les 76 sélectionnés ont été annoncés. Deux communes de Saône-et-Loire lauréates ont été sélectionnées, il s’agit de Vendenesse-Lès-Charolles et Saint-Etienne-en-Bresse.

Cette aide, initiée par Élisabeth Borne, a pour objectif de renforcer la cohésion des territoires malgré leurs spécificités. Elle permettra à 45 000 Français de disposer d’un commerce de proximité puisqu’environ 62% communes ne disposeraient d’aucun commerce.



Face à ce déclin, plus de 350 projets ont été déposés auprès de la Préfecture.

En réaction à cette forte demande, la Première Ministre a affirmé que ce programme serait prolongé pour trois ans.

A noter qu’il vous est possible de déposer votre projet de candidature via le site internet ci-dessous : https://fondscommerce.anct.gouv.fr/