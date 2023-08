Miss France : les comités Miss Isère, Miss Drôme, Miss Loire et Miss Rhône se désolidarisent

Dans un communiqué réalisé en commun par les comités Miss Drôme vallée du Rhône, Miss Loire et Miss Rhône diffusé en ligne lundi sur Facebook, ces derniers annoncent leur intention de mettre fin à leur affiliation au comité Miss Rhône-Alpes et de Miss France organisation, ce qu’avais déjà annoncé le comité Miss Isère. Ces associations refusent de valider un contrat-cadre « rédigé et imposé par le comité Miss Rhône-Alpes » qui impliquerait un versement d’argent. Cela interviendra à partir de 2024.