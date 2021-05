Miss Univers : Miss Mexique prend la couronne, Miss France est dans le Top 21

Andrea Meza, Miss Mexique, a été sacrée dimanche soir Miss Univers en Floride lors de la 69e édition du concours.

Ayant été annulé l’an passé pour cause de Covid-19, Zozibini Tunzi (Miss Afrique du Sud) avait gardé la couronne de Miss Univers plus longtemps. Ce dimanche, elle a remis sa couronne à Andrea Meza, Miss Mexique pour cette nouvelle année de règne. Celle-ci accède donc à la première place à 26 ans, face à Miss Brésil et devient la troisième ressortissante de son pays à être couronnée.

Miss France dans le Top 21

Amandine Petit, Miss France, n’a quant à elle pas été plus loin que le Top 21 malgré son défilé en Marianne lors de l’épreuve du costume national. Elle ne succèdera donc pas à la française Iris Mittenaere, Miss Univers 2017 pour représenter la France à travers le monde. Sylvie Tellier, patronne des Miss France, a d’ailleurs montré sa déception sur les réseaux affirmant qu’elle “méritait” de gagner.

Deux Miss Univers en 2021

Par ailleurs, deux Miss seront couronnées au concours de beauté cette année. En effet, en décembre aura lieu la deuxième session en raison de l’annulation l’an dernier pour cause de pandémie. La France sera cette fois-ci représentée par la Guadeloupéenne Clémence Botino, Miss France 2020.