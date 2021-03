Mission Final Four pour l’ASVEL Féminin

A l’occasion des quarts de finale aller de l’Euroleague women, l’ASVEL féminin affronte, ce mercredi à 18h00, les Hongroises du club Sopron F.



Les Lionnes de Valéry Demory sont parvenues à qualifier en obtenant la deuxième place de leur groupe B. Les Hongroises sont sorties de la phase de groupe invaincues. En effet, elles restent sur 6 victoires face à Galatasaray, Bourges et Basket Landes.



Il faudra donc aux Lyonnaises de grands matchs à l’aller et au retour pour éliminer les Hongroises et rejoindre le carré final.



À noter l’absence de l’ailière de l’ASVEL Féminin, Alysha Clark, victime d’une entorse au pied, mercredi dernier, face à Villeneuve d’Ascq.