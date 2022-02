Mister Mat intègre l’équipe de Vianney

Ce samedi, les téléspectateurs ont pu découvrir Mister Mat, un Isérois de 43 ans qui a fait de la musique, sa passion et son métier. Il est parvenu à convaincre les coachs grâce à son interprétation du titre « Georgia On My Mind » de Ray Charles.

Une chanson importante pour l’artiste isérois puisque ce titre fait partie intégrante de son ADN musical. « C’est une chanson qui me suit depuis longtemps. Je suis un grand fan de Ray Charles. Mon univers, c’est la chanson française mais aussi la culture américaine et surtout le vieux blues. »

Habitué des scènes, Mister Mat n’a pas été épargné par le stress au moment de se retrouver face aux sièges des coachs. « J’ai ressenti beaucoup d’émotions sur ce plateau, mais j’ai essayé de me concentrer sur ce que j’avais à faire et j’ai réussi à partager les émotions avec le public et les coachs. »

Mister Mat dans l’équipe de Vianney

Après sa prestation, plusieurs sièges se sont retournés et la première réaction de Mat était, « Ah ouais ok, bon ça y est, ils se sont retournés et c’est peut-être le début de quelque chose. » Après avoir réalisé ce qu’il venait de se passer, Mathieu a décidé de choisir Vianney. « Je n’ai pas choisi à l’avance, ça s’est passé avec le feeling. Vianney a directement accroché sur ma guitare et sa simplicité m’a convaincue. »

Pour Mathieu, la prochaine étape de la compétition, ce sont les battles. Les talents de Vianney vont devoir affronter les talents des autres équipes et pour la première fois de l’émission, d’autres talents issus des auditions à l’aveugle. En effet, pour cette nouvelle saison, une nouvelle règle a été mise en place.

La règle offre une seconde chance à certains talents qui n’ont pas vu les fauteuils se retourner lors des auditions à l’aveugle. Nolwenn Leroy, la coach surprise, va repêcher quatre personnes pour leur permettre d’accéder aux Battles.