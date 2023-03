Mobilisation contre le projet de réforme des retraites : de nouvelles perturbations sur le réseau SNCF ce lundi

Alors que la mobilisation contre le projet gouvernemental de réforme des retraites continue de battre son plein, le réseau ferroviaire exploité par la SNCF va de nouveau être touché par ce mouvement social ce lundi 13 mars. Ainsi concernant les TGV Inoui et Ouigo, 3 trains sur 5 circuleront en moyenne dans l’Hexagone. Pour les TER et les Intercités, environ 1 train sur 2 devrait circuler en moyenne. Ces perturbations devraient s’atténuer petit à petit au fur et à mesure de la semaine.